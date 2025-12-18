Закон об увековечении памяти жертв геноцида утвердили в Подмосковье
В Подмосковье урегулировали отношения по увековечению памяти жертв геноцида советского народа. Соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.
В рамках документа определяются правовые и организационные основы процесса на территории Московской области. Правила распространяются на организацию, проведение поисков неизвестных захоронений останков жертв и установление их имен.
Предусмотрены следующие формы увековечивания:
- содействие деятельности общественных объединений, уполномоченных на проведение поисковой работы, и историко-краеведческих организаций;
- оказание поддержки социально ориентированным НКО при проведении поисковой работы;
- содействие организациям и гражданам в реализации общественно значимых инициатив по увековечению памяти жертв геноцида советского народа.
Помимо того, законом ограничиваются полномочия органов госвласти Подмосковья и местного самоуправления.