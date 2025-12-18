Закон об увековечении памяти жертв геноцида утвердили в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

В Подмосковье урегулировали отношения по увековечению памяти жертв геноцида советского народа. Соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.

В рамках документа определяются правовые и организационные основы процесса на территории Московской области. Правила распространяются на организацию, проведение поисков неизвестных захоронений останков жертв и установление их имен.

Предусмотрены следующие формы увековечивания:

Помимо того, законом ограничиваются полномочия органов госвласти Подмосковья и местного самоуправления.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте