Закон об увековечении памяти защитников Отечества приняли в Мособлдуме

В 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника закон «Об увековечении на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества» приняли в регионе.

Документ, утвержденный на 110 заседании Московской областной думы, устанавливает правовые и организационные основы для системной работы по сохранению памяти героев, отдавших свои жизни за Родину в разные периоды истории.

«У нас появятся четкие правовые механизмы, разграничены полномочия — но самое главное, есть ясная цель: сохранить и передать память. Чтобы через десятилетия новые поколения так же, как мы сегодня, могли сказать: „Мы вас помним. Мы вами гордимся“», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Особое внимание в новом законе уделили комплексному подходу к сохранению исторической памяти. Он включает ряд важных мероприятий: от содержания воинских захоронений и установки памятников до масштабной работы с молодежью. В частности, предусмотрено проведение поисковых работ, ведение Книги Памяти Московской области, организация «Вахты Памяти» и патриотических уроков.

«О важности этой работы неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Он заявил, что работа по увековечению имён Героев должна идти от сердца. Это наша дань памяти тем, кто шагнул в вечность, защищая Москву в 1941-м, кто пал в Афганистане, кто не вернулся с полей сражений наших дней, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции», — заключил Брынцалов.