Закон о запрете пребывания детей у водоемов без взрослых приняли в Подмосковье

Детям младше 18 лет запретили находиться на водоемах без взрослых в Подмосковье. Новый закон приняли в Мособлдуме — он направлен на снижение количества несчастных случаев.

Традиционно с наступлением тепла в Подмосковье увеличивается количество несчастных случаев на воде. Часто в опасности оказываются дети. Чтобы снизить печальную статистику, в регионе приняли новый закон — он запрещает несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых.

«Закон направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Несоблюдение правила будет грозить штрафом. Сумма наказания будет составлять от 100 до 500 рублей. За составление протоколов будет отвечать полиция.