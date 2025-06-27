Закон о запрете пребывания детей у водоемов без взрослых приняли в Подмосковье

Детям младше 18 лет запретили находиться на водоемах без взрослых в Подмосковье. Новый закон приняли в Мособлдуме — он направлен на снижение количества несчастных случаев.
Традиционно с наступлением тепла в Подмосковье увеличивается количество несчастных случаев на воде. Часто в опасности оказываются дети. Чтобы снизить печальную статистику, в регионе приняли новый закон — он запрещает несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых.
«Закон направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.
Несоблюдение правила будет грозить штрафом. Сумма наказания будет составлять от 100 до 500 рублей. За составление протоколов будет отвечать полиция.
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