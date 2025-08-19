Закон о штрафах за нелегальное такси в аэропортах вступил в силу в Подмосковье

В Московской области с 19 августа начинает действовать новый закон, устанавливающий административную ответственность за предложение услуг такси вне специально оборудованных зон в аэропортах. За нарушение грозит ответственность.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов уточнил, что размер штрафов составит пять тысяч рублей для физических лиц, 20 тысяч — для должностных лиц и 50 тысяч — для организаций.

«Заказать такси в аэропорту можно через официальные стойки, либо через приложения агрегаторов. Предложения услуг по перевозке от так называемых зазывал незаконны», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

По словам парламентария, нелегальные перевозчики создают множество проблем.

«Зазывалы, как правило, завышают цены и агрессивно навязывают свои услуги. Хаотичные толпы таксистов у выхода из зоны прилета портят впечатление и мешают потоку людей. Кроме этого, нелегальные таксисты часто работают без лицензий, их машины не проходят обязательный техконтроль, а сами водители — медосмотры», — отметил Брынцалов.

Новые правила распространяются на все аэропорты, расположенные на территории региона: Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Контроль за соблюдением законодательства будут осуществлять сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.