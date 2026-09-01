Закон о рабочих квотах для многодетных родителей начал действовать в Подмосковье

Фото: Открытие памятника святым Петру и Февронии в Сергиевом Посаде / Медиасток.рф

С 1 сентября в Подмосковье начал действовать новый закон, расширяющий систему квотирования рабочих мест. Об этом сообщил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов

Теперь работодатели со штатом более 100 сотрудников обязаны резервировать вакансии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», и жителей, награжденных областным орденом «Родительская доблесть».

«Тема демографии и помощи семьям остается в фокусе внимания регионального парламента. Мы последовательно выстраиваем систему, в которой статус многодетного родителя подкреплен конкретными социальными гарантиями», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Глава областного парламента отметил, что награда «Родительская доблесть» была учреждена законом Мособлдумы: в текущем году ее получили 20 семей, а на следующий год запланировано вручение уже 50 знаков отличия.

«Это признание огромного родительского труда», — отметил Брынцалов.

Помимо гарантий трудоустройства, региональные власти поддерживают большие семьи комплексно. Для родителей до 35 лет при появлении третьего ребенка предусмотрена выплата в размере 300 тысяч рублей.

Также действуют компенсации за жилищно-коммунальные услуги, ежегодные начисления на школьную форму и льготы по транспортному налогу.

«С 2021 года количество многодетных семей в Подмосковье выросло почти на 40%», — напомнил Игорь Брынцалов.