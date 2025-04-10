Закон о поддержке креативных индустрий приняли в Мособлдуме

Реестр субъектов креативных индустрий создадут в Подмосковье. Для трудящихся в этой сфере предпринимателей создадут меры поддержки. Такой закон приняли в Мособлдуме. Всего в регионе зарегистрировано порядка 22 тысяч предпринимателей, которые трудятся в этом секторе.

По закону в Подмосковье создадут реестр субъектов креативных индустрий и запустят меры поддержки для них. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, закон о креативных индустриях уже разработали на федеральном уровне, при этом большой спектр полномочий достался регионам.

Новый закон состоит из 16 статей. Они устанавливают правила формирования и ведения реестра. Кроме того, в регионе создадут центр креативных индустрий, информационные системы и креативные кластеры.

«Оказание финансовой поддержки субъектам креативных индустрий в Московской области законом предлагается в форме предоставления субсидий и грантов, передачи имущества и подготовки кадров. Полномочия вводить меры поддержки — за правительством региона», — сказала Линара Самединова.

Кроме того, в Подмосковье создадут координационный центр по развитию сферы. В его состав войдут депутаты, представители просветительства, образовательных и других организаций.