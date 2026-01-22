Закон о господдержке студенческих отрядов утвердили в Подмосковье

На заседании Московской областной думы депутаты поддержали новый закон, который предоставит студенческим отрядам прочную правовую поддержку. Документ создаст основу для развития молодежного движения в регионе.

Председатель думского комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова уточнила, что в законе закрепили ключевые понятия и цели государственной политики по поддержке студенческих отрядов.

Документ также регулирует создание Совета по взаимодействию с молодежными организациями. В его состав войдут представители власти, образовательных организаций, работодатели и студенты. Она напомнила, что движению особое внимание уделяет президент России.

«Бойцы студотрядов вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, в решение ключевых общенациональных задач. Также в соответствии с указом резидента ежегодно отмечается День российских студенческих отрядов», — пояснила Линара Самединова.

Сейчас в Подмосковье действуют больше 140 отрядов в более чем 50 колледжах и вузах. К ним присоединились уже 7,5 тысячи студентов.

«Очень важный аспект, который касается создания координационного Совета, это будет в своем роде „мостик“ между участниками студенческих отрядов и представителями власти. На Совете можно будет выдвигать идеи о дальнейшем развитии движения, обращать более детальное внимание на проблемы и совместно решать их», — уточнил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.