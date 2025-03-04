Заключительный тур чемпионата Подмосковья по баскетболу прошел в Коломне

В спортивном зале ГСГУ в Коломне прошел финальный матч регулярного сезона чемпионата Московской области по баскетболу среди мужчин. Клуб «Авангард» из Коломны победил команду «Кристалл» из Лыткарина со счетом 115:83.

Победа позволила «Авангарду» занять четвертое место в турнирной таблице. В игре дублеров команда из Коломны проиграла 60:93.

«Мы провели хорошую игру, уверенно контролировали ход матча и сумели показать командный баскетбол. Теперь готовимся к плей-офф, где нам предстоит непростая борьба», — прокомментировали в баскетбольном клубе «Авангард».

Теперь известны пары для плей-офф. Первый матч четвертьфинала пройдет 8 марта — «Авангард» сыграет с командой «Подольск». Ответные игры состоятся 15 марта, а полуфиналы — 22 и 29 марта.