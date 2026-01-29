Заключительный матч хоккейного клуба «Богородск» пройдет в Ногинске

Регулярное первенство Хоккейной лиги Восточного Подмосковья подошло к завершению. Свой заключительный матч ХК «Богородск» проведет на домашней площадке в Ногинске.

Благодаря победе в прошлом туре над «Ракетой» из Павловского Посада со счетом 6:3, «Богородск» серьезно повысил шансы на выход в «финал четырех» со второй или третьей строчки таблицы. 31 января команде предстоит сыграть с аутсайдером турнира — электростальским «Металлургом».

Как отметил тренер Глеб Скворцов, команда настроена серьезно и нацелена только на победу. Матч начнется в дневное время, чтобы его смогли посетить воспитанники местной СШОР. Для юных спортсменов это возможность увидеть в деле таких известных игроков, как призер молодежного чемпионата мира Вячеслав Кулемин, победитель Универсиады Егор Алешин, Дмитрий Селютин, Юрий Жданов и других.

В «финале четырех» первенства лиги, кроме команды Ногинска, также примут участие электростальский «Авангард», «Звезда Гжели» и павловопосадская «Ракета».