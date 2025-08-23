Заключительный крестный ход с иконой «Взыскание погибших» прошел в Серпухове

Торжества в честь образа Божией Матери «Взыскание погибших» проходили в Серпухове с 23 июля по 23 августа. Сейчас икону перенесли из Ильинского храма на свое постоянное место — в собор Николы Белого.

Икона Божией Матери «Взыскание погибших» помогает в трудных ситуациях: при отчаянии, болезни, в зависимостях, в прощении грехов и защите в бедах. Крестный ход объединяет тысячи православных жителей городского округа Серпухов, укрепляя их веру и чувство принадлежности к общине. Администрация муниципалитета будет поддерживать духовную традицию и дальше.

«В этот светлый день желаю каждой семье любви и согласия, а Серпухову — процветания и благоденствия», — пожелал глава Серпухова Алексей Шимко.

