Заключительный концерт летней школы саксофона пройдет в Коломне 18 августа

При содействии Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова в городском округе Коломна впервые открылась летняя школа саксофона. Участие в ней приняли 13 ребят со всей России в возрасте от девяти до 16 лет. Завершит летнюю школу концерт, который пройдет 18 августа.

Впервые в Коломне открыли летнюю школу саксофона. Чтобы повысить уровень мастерства, сюда со всей страны приехали 13 юных дарований от девяти до 16 лет. Это лауреаты престижных конкурсов, победители Дельфийских игр, обладатели грантов и стипендиаты Фонда Владимира Спивакова. Занимается с детьми в Центральной детской музыкальной школе почетный работник культуры города Москвы Александра Петрова.

«Программа у ребят очень насыщенная: помимо индивидуальных уроков музыки, ансамбля и работы с концертмейстером, они занимаются изобразительным искусством, выезжают на пленэры с художником Анной Чичуриной. Совместно с управлением по культуре и туризму администрации округа мы подготовили для юных гостей экскурсионную программу», — рассказывает директор Алябьевской школы Юлия Сляднева.

Итоги мероприятия подведут на концерте 18 августа в 12:00. Он пройдет в Московском областном музыкальном колледже Коломны. Вход свободный.

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