Заключительный гала-концерт детского музыкального марафона прошел в Красногорске

В Красногорском Доме культуры «Подмосковье» прошел гала-концерт IV Международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, конкурс проводится ежегодно с 2021 года по инициативе руководителя оркестра Grand Melody Orchestra Александра Яковлева.

В этом году участие приняли более пяти тысяч юных музыкантов из 250 городов России, а также из Белоруссии, Китая и других стран. Конкурсанты выступали в составе ансамблей, хоров, оркестров и как сольные исполнители. Жюри включало профессоров Российской академии музыки имени Гнесиных, ведущих педагогов и руководителей отделений музыкальных школ Москвы и Подмосковья. Участников оценивали в 16 номинациях.

Гран-при конкурса получил Марк Федоров из Дмитрова. Он учится в шестом классе детской школы искусств по предпрофессиональной программе «Духовые и ударные инструменты» со специализацией на ксилофоне. По словам экспертов, у Марка отличные музыкальные способности, тонкий слух, хорошая техника исполнения, яркое воображение и выразительная вокальная интонация.

Всего победителями IV Международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие» стали 55 юных музыкантов из Московской области.