Заключительный этап военно-патриотической игры прошел в Истре

Военно-патриотическая игра «Истринский рубеж» проходила на базе спортивного комплекса «Арена-Истра». Финальный этап приурочили ко Дню освобождения города от немецко-фашистских войск.
В соревнованиях участвовали шесть команд из школ муниципалитета. Юноши и девушки боролись за победу в нескольких испытаниях. Участникам нужно было продемонстрировать общую физическую и строевую подготовку, медицинские знания, искусство меткой стрельбы, собрать и разобрать автомат Калашникова
В игре в этом году впервые появилась новая дисциплина — пилотирование дронов. Ребята показывали свое умение управлять беспилотными летательными аппаратами на специальных виртуальных тренажерах.
Военно-патриотическое мероприятие «Истринский рубеж» проходит в городском округе каждый год. Игра разделена на три этапа: школьный, зональный и муниципальный.
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