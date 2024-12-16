Заключительный этап военно-патриотической игры прошел в Истре

В соревнованиях участвовали шесть команд из школ муниципалитета. Юноши и девушки боролись за победу в нескольких испытаниях. Участникам нужно было продемонстрировать общую физическую и строевую подготовку, медицинские знания, искусство меткой стрельбы, собрать и разобрать автомат Калашникова

В игре в этом году впервые появилась новая дисциплина — пилотирование дронов. Ребята показывали свое умение управлять беспилотными летательными аппаратами на специальных виртуальных тренажерах.

Военно-патриотическое мероприятие «Истринский рубеж» проходит в городском округе каждый год. Игра разделена на три этапа: школьный, зональный и муниципальный.