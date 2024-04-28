Заключительный этап олимпиады школьников стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 14:13 Заключительный этап олимпиады школьников стартовал в Подмосковье Министерство образования МО

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Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку начался в Московской области. Торжественное открытие прошло в гимназии имени Примакова, где также будут проведены финальные соревнования.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что регион рад принимать сильнейших школьников со всей России, которым удалось добиться огромных успехов в изучении иностранного языка. Он добавил, что в заключительном этапе участвуют свыше 290 учеников из 85 субъектов страны, 46 из них представляют Подмосковье.

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«Всем участникам желаю успехов, а мы позаботимся о том, чтобы пребывание в Подмосковье оставило у ребят самые яркие впечатления», — отметил Бронштейн.

Для удобного размещения участников были созданы все необходимые условия, а также разработана культурно-образовательная программа. Гости посетят международную выставку-форум «Россия», центр «Зарядье» и современный парк Малевича с его арт-объектами.

В свободное время для школьников организуют мастер-классы по танцам, актерскому мастерству, рисованию, нейрографике, а также занятия по йоге. Педагоги-сопровождающие также смогут пройти курсы повышения квалификации.

Олимпиада будет проведена в два этапа, а награждение победителей и призеров состоится 3 мая. Английский язык является последней дисциплиной в этом олимпиадном сезоне, после чего всероссийская олимпиада школьников завершится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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