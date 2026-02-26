Заключительный этап Кубка России по конькобежному спорту пройдет в Коломне

С 5 по 7 марта в Коломне на льду конькобежного центра пройдет заключительный, 5-й этап Кубка России по конькобежному спорту сезона 2025–2026 годов — одно из ключевых событий в российском спортивном календаре. Сильнейшие конькобежцы страны соберутся для определения итогов этого сезона.

За звание лучших поборются спортсмены более чем из 15 регионов России и команда из Республики Беларусь.

«Право выступить в финале завоевали около сотни ведущих конькобежцев, чьи рейтинговые очки, набранные на четырех этапах Кубка России, оказались самыми высокими. Список допущенных на соревнования конькобежцев определен, по 24 лучших спортсмена на каждой дистанции», — рассказали 26 февраля в конькобежном центре «Коломна».

Победителей и призеров заключительного этапа Кубка России определят по сумме очков, набранных на всех этапах сезона — на отдельных дистанциях, в масстарте и командных забегах.

Торжественное открытие соревнований состоится 5 марта в 12:00. Все три дня стартов — вход на трибуны свободный, без возрастных ограничений.