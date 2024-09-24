Заключительный этап конкурса «Воспитатель года России» стартовал в Подмосковье

Первый тур заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» стартовал в Подмосковье. В этом этапе участвуют педагоги из дошкольных учреждений 87 регионов страны.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в своем обращении отметил, что данный конкурс существует уже 15 лет. Он подчеркнул важность работы педагогов дошкольного образования, которые помогают детям исследовать окружающий мир через игры и занятия. Кравцов подчеркнул, что воспитатели закладывают основы мировоззрения у подрастающего поколения, а их мудрость и забота способствуют развитию детей и их адаптации в обществе.

В этом году организаторы решили объединить федеральные конкурсы профессионального мастерства, что даст участникам «Воспитателя года России» возможность лучше понять различные аспекты работы учителей и директоров и пообщаться с учениками и студентами.

В первом туре заключительного этапа конкурсанты проведут педагогическое мероприятие для воспитанников детских садов и просветительское занятие для их родителей. По итогам члены жюри отберут 15 человек, которые пройдут в финал.

Победителем конкурса станет участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам первого и второго туров. Четыре лауреата, занявшие места со второго по пятое, будут признаны призерами.

Конкурс ориентирован на выявление и поддержку талантливых педагогов, работающих в сфере дошкольного образования, а также на повышение социального статуса этой профессии и распространение опыта лучших воспитателей страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».