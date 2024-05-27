Заключительные соревнования Универсиады прошли в Подольске

Универсиада, которая проходила на протяжении всего учебного года, завершилась в Подольске. Студенты соревновались в различных дисциплинах от лыжного спорта до плавания. Серия турниров закончилась многоборьем.

«Победителей и призеров Универсиады наградим в декабре на премии „Триумф“», — рассказал начальник отдела по организации и проведению спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Павел Алексеев.

По итогам заключительных соревнований среди девушек первыми стали студентки ПССК, второе место заняли студентки колледжа «Московия», на третьем — команда девушек Многопрофильного колледжа.

Среди юношей победили студенты колледжа «Московия», на втором месте — участники из Московского областного колледжа информации и технологий, а третье место досталось студентам ПССК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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