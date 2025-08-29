Заключительные испытания теплосетей к отопительному сезону прошли в Химках

Специалисты управляющих компаний в Химках проводят заключительные испытания теплосетей и оборудования. Главной задачей проводимых работ является гарантия бесперебойной работы коммунальных систем в зимний период.

В рамках плановых работ осуществляется диагностика магистралей, замена изношенных труб и запорной арматуры, а также ремонт гидроизоляции. Примером готовности может служить дом № 4А на улице 9 Мая, где все проверки уже успешно завершены.

«Задвижки держат, внутри здания никаких утечек нет. Дом к отопительному сезону полностью готов», — отметил мастер участка Дмитрий Новосельский.

Контроль над исполнением работ организован через еженедельные совещания штаба с участием администрации, ресурсоснабжающих организаций и УК.

«Подготовка к отопительному сезону занимает одну из важнейших ролей в эксплуатации многоквартирного дома. Опрессовка позволяет убедиться, что при полноценном запуске системы отопления, мы сможем избежать утечек и повреждений», — рассказал представитель управляющей компании Александр Брагин.

На каждом собрании специалисты анализируют текущую степень готовности многоквартирного жилого фонда.