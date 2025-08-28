Заключительная смена прошла в загородном лагере «Родина» Подольска

В городском округе в конце заключительной смены в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» устроили прощальный костер для 320 ребят. На нем провели тематическое мероприятие перед началом нового учебного года.

За время пребывания в «Родине» ребята не только нашли настоящих друзей, но и приняли участие в разнообразных событиях: сдали нормативы ГТО, развернули огромный триколор на День государственного флага России, послушали выступления подольских музыкантов, провели необычную зарядку с четвероногими помощниками кинологов.

Перед прощальным костром провели праздничный концерт, подготовленный вожатыми. По традиции каждый ребенок получил веревочку с разноцветными нитями. Отвязывая одну нить, ребята передавали ее другим участникам, завязывая на шее и произнося теплые пожелания и слова благодарности.