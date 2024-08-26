Заключение соглашений для банков упростили на «Госуслугах»

Новая возможность появилась на подмосковных «Госуслугах» для банков, которые предоставляют льготные кредиты малому и среднему бизнесу и участвуют в программах субсидирования. Теперь они могут заключать дополнительные соглашения онлайн .

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, воспользоваться новой услугой смогут банки, которые ранее заключили соглашение о компенсации расходов при выдаче льготных кредитов для бизнеса. По словам главы министерства Надежды Куртяник, это и другие нововведения позволят избежать ошибок и сделать процедуру быстрее и удобнее.

«На региональном портале обновлена еще одна услуга. В рамках оптимизации мы оцифровали несколько подуслуг, а также внедрили умный сервис, который по введенному ИНН автоматически заполнит в заявке дату и номер соглашения», — сказала она.

Документооборот между банками и ведомством также упростит проактивное направление запроса о предоставлении плана-графика.

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