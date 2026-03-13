Онлайн-запись в первый класс откроют в Подмосковье 23 марта

На региональном портале госуслуг (РПГУ) 23 марта с 12:00 откроется подача заявлений на зачисление детей в первый класс. Первая волна предназначена для тех, кто записывает ребенка в школу по месту регистрации, а также для льготных категорий и детей с правом преимущественного приема. Она продлится до 30 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Кроме того, в этом году родители смогут использовать новую функцию — заполнение черновика заявления. Она станет доступна с 9:00 17 марта. Чтобы воспользоваться ею, нужно открыть услугу «Запись в школу» на РПГУ и нажать кнопку «Заполнить черновик».

Этот функционал позволит в удобное время и в удобном темпе внести все необходимые данные и перепроверить их. Сохраненное заявление будет находиться в разделе «Черновики» в личном кабинете. Вносить правки можно будет в любое время и в неограниченном количестве, а в день старта записи останется только отправить уже заполненное заявление.

Вторая волна записи в первый класс в школу не по месту регистрации начнется с 6 июля, добавили в пресс-службе Министерства образования Московской области.