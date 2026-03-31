Заявления на соцкарту подали более 100 тысяч жителей Подмосковья с января

С начала года жители Московской области активно обращаются за социальной картой через региональный портал госуслуг. Всего было подано 104 тысячи заявлений на выдачу, замену и прекращение действия карты, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Оформить социальную карту могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Подмосковье. Карта дает право на бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и пригородных железных дорогах. Кроме того, владельцы карты могут получать скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

При подаче заявления на соцкарту для ребенка умный сервис проверит данные и покажет список детей, на которых можно оформить карту. Заявителю останется только выбрать ребенка и направить заявку на рассмотрение.

Подать заявление также можно в мобильном приложении «Добродел».

