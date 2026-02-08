Заявления на получение справок в сфере опеки: более 3,5 тысяч подано в 2025 году

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила, что в 2025 году на региональном портале госуслуг было подано около 3,5 тысяч заявлений на получение справок в сфере опеки и попечительства.

Получить необходимые документы можно в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки». В частности, речь идет о справках о выплатах опекуну (попечителю), о лишении или ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя).

За услугой могут обратиться родители или опекуны старше 16 лет, а также сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Получить более подробную информацию можно на сайте <a href="https://uslugi.mosreg.ru/services/22613" rel="noreferrer" target="_blank">регионального портала госуслуг</a>.