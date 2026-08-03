Заявки на выбор удобных участков для голосования начали принимать в Бронницах

В городском округе Бронницы с 3 августа начался прием заявлений от жителей, желающих проголосовать не по месту регистрации, а на удобном для себя избирательном участке. Такая возможность доступна благодаря механизму «Мобильный избиратель».

Как отметила секретарь территориальной избирательной комиссии Бронниц Елена Ищенко, сервис позволяет выбрать участок независимо от адреса прописки. По ее словам, многие жители, несмотря на возможность дистанционного электронного голосования, предпочитают лично приходить на выборы всей семьей, сохраняя эту важную гражданскую традицию и подавая пример детям.

Подать заявление можно с 3 августа по 14 сентября в территориальной избирательной комиссии, МФЦ или через портал «Госуслуги». С 9 по 14 сентября такая возможность также будет доступна в участковых избирательных комиссиях.

Территориальная избирательная комиссия Бронниц находится по адресу: улица Советская, дом 31, корпус 2, кабинет 29. В будние дни она работает с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 12:00. Телефоны горячей линии: 8 (903) 008-30-40, 8 (903) 740-54-92.

Для подачи заявления потребуется только паспорт, а сама процедура занимает несколько минут. После смены участка проголосовать по прежнему месту регистрации уже нельзя — избиратель будет включен в список только на выбранном участке.