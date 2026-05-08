Захоронения ветеранов войны привели в порядок в Солнечногорске

На «Старом» кладбище в Солнечногорске 6 мая прошла уборка захоронений участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В мероприятии участвовали первый заместитель главы муниципалитета Кирилл Типографщик, директор МКУ «Ритуал» Андрей Калегин, депутаты окружного совета от партии «Единая Россия» Степан Козлов и Александр Поляков, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеры Подмосковья».

Участники навели порядок на территории захоронений: собрали листву, обновили цветы, помыли надгробные плиты, покрасили кресты и ограды.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Арсений Чеботарев рассказал о своих дедушке и бабушке, которые участвовали в войне. Его дедушка был танковым инструктором и участником Парада Победы 1945 года, а бабушка вела документацию на передовой.

«Мы привели в порядок захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тем самым почтили их память и отдали дань уважения всем, кто сражался за Родину и одержал Победу. Это те захоронения, которые по разным причинам не обслуживаются родственниками. Поэтому мы считаем своим долгом сделать это самостоятельно и еще раз вспомнить наших героев», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

В этом году МКУ «Ритуал» благоустроило более тридцати захоронений ветеранов и участников войны.