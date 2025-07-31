Захламления убрали более чем в 100 подъездах Подмосковья за месяц

За июнь коммунальные службы убрали захламление более чем в 100 подъездах. Они очистили лестничные пролеты, коридоры и приквартирные холлы.

Работы провели в домах в Орехово-Зуеве, Химках и Одинцове. Как отметили в министерстве по содержанию территорий, захламление ухудшают внешний вид подъездов, а также нарушают правила пожарной безопасности.

Как отметил глава ведомства Владислав Мурашов, за состояние мест общего пользования в домах отвечают управляющие организации.

«В случае выявления подобных нарушений управляющие организации могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Собственникам, в то же время, важно помнить, что общедомовое имущество принадлежит всем жильцам дома, а не является их частной собственностью, поэтому хранить личные вещи в местах общего пользования категорически запрещено», — сказал он.

При выявлении захламления в подъездах жители могут обратиться в управляющую компанию или диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.