ЗАГС в Ступине пригласил супругов отметить юбилей семейной жизни

ЗАГС городского округа Ступино приглашает юбиляров вновь войти в зал торжеств под «Свадебный марш» Мендельсона, но уже как супружескую пару с юбилеем семейной жизни.

Сотрудники ЗАГСа рады приветствовать юбиляров и их родных на торжествах, независимо от того, сколько супруги вместе. Чтобы организовать торжество, нужно обратиться в ЗАГС, согласовать дату и время, а также поделиться историей семьи. Телефон для связи: 8 (496) 64-15-92.

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