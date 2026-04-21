Загруженность дорог в Подмосковье вечером вторника достигла 6 баллов

Вечером вторника, 21 апреля, на дорогах Подмосковья зафиксировали загруженность в 6 баллов. По сообщению Министерства транспорта Московской области, основные затруднения в движении транспорта были отмечены на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными и не отвлекаться на мобильные телефоны. Также рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Вся актуальная информация о ситуации на дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.