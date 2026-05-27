Загруженность дорог в Подмосковье вечером 27 мая достигла 6 баллов

Вечером 27 мая на дорогах Московской области фиксируется загруженность в 6 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Подмосковья, серьезные затруднения в движении транспорта возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей не отвлекаться на телефоны, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями.
