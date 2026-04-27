Загруженность дорог в Подмосковье вечером 27 апреля достигла 4 баллов

Вечером в понедельник, 27 апреля, в Минтрансе Подмосковья сообщили о загруженности дорог в регионе. По данным министерства, уровень пробок достиг 4 баллов.

Проблемы с движением возникли на нескольких шоссе, включая Каширский, Дмитровский, Ярославский, Калужский, Киевский, Можайский, Рублево-Успенский, Новорижский, Пятницкий, Ленинградский, Щелковский и Носовихинский проспекты.

Водителям рекомендуют быть внимательными из-за осадков и гололедицы. Важно не пользоваться телефоном за рулем, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. Перед пешеходными переходами необходимо заранее снижать скорость.

