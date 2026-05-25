Загруженность дорог в Подмосковье вечером 25 мая достигла 6 баллов

По данным Министерства транспорта Московской области, вечером 25 мая уровень загруженности дорог в регионе составил 6 баллов. Основные затруднения движения были зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В преддверии летних каникул Министерство транспорта призывает родителей напомнить своим детям о правилах безопасности на дорогах. Родителям также следует быть внимательными: не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.
