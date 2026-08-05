Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 августа достигла 3 баллов

Утром 5 августа на автомобильных дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 3 балла. По данным Минтранса региона, на дорогах зафиксировано свыше 1 миллиона автомобилей. Это на 2,4% больше, чем средние значения прошлого месяца.

Затруднения с движением отмечены в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском и Пятницком шоссе, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

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