Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 июня достигла 4 баллов

Во вторник утром, 30 июня, в Минтрансе Подмосковья сообщили о высокой загруженности дорог в регионе. По данным ведомства, на дорогах Московской области было зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей, что на 12% превышает средние значения прошлого месяца.

Заторы были отмечены на девяти трассах, включая М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе, ведущих в сторону Москвы.

В связи с этим в Минтрансе попросили водителей быть внимательными и осторожными. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения: не отвлекаться на телефон, тщательно оценивать дорожную ситуацию перед совершением маневра, держать безопасную дистанцию и не превышать скоростной режим.