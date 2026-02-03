Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 3 февраля

Утром 3 февраля загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона находилось 727,5 тысяч автомобилей. Это на 30,7% меньше средних значений прошлого месяца.

Движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. Водителям рекомендуется заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и быть аккуратными при парковке.