Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 июня достигла 3 баллов

Утром 26 июня на дорогах Московской области была зарегистрирована загруженность в три балла. По данным Министерства транспорта Подмосковья, на трассах региона было зафиксировано около 1,2 тысячи автомобилей. Это на 13,9% больше средних показателей прошлого месяца.

Основные проблемы с движением транспорта были отмечены на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

Подробнее о ситуации на дорогах и транспорте в Подмосковье можно узнать в официальном канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в «Макс».