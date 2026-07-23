Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 июля составила 3 балла

В четверг утром, 23 июля, на дорогах Московской области было зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 3,2% больше средних значений прошлого месяца. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Из-за возросшего потока транспорта водителям пришлось столкнуться с затруднениями движения. Основные заторы образовались на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Рязанском, Носовихинском, Варшавском и Пятницком шоссе.

Минтранс региона напомнил автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции. Водителей призвали не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров.