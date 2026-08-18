Пробки в Подмосковье составили 3 балла утром 18 августа

Фото: Повседневная жизнь города в Москве осенью / Медиасток.рф

Во вторник утром, 18 августа, на дорогах Московской области было зафиксировано более миллиона автомобилей. Это почти на четыре процента больше средних показателей прошлого месяца. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, загруженность дорог составила три балла.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах А-105 и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Минском, Можайском и Волоколамском шоссе.

Минтранс региона призывает водителей быть внимательными и не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.