Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 июля достигла 3 баллов

Утром в четверг, 16 июля, в Московской области загруженность дорог оценивается в три балла. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, на основных автомобильных дорогах зарегистрировано более 1,2 миллиона транспортных средств. Это на 15,4% больше средних показателей прошлого месяца.

Затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия» и на нескольких шоссе, включая Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Новорязанское, Варшавское, Минское, Можайское, Пятницкое и шоссе Энтузиастов.

В этот день в Подмосковье ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим в ведомстве призвали водителей не парковаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Во время движения автомобилистам рекомендуется не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.