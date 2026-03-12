Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 12 марта

Фото: Повседневная жизнь города в Москве осенью / Медиасток.рф

Утром в четверг, 12 марта, уровень загруженности дорог в Московской области достиг 4 баллов. По данным Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более 970 тысяч автомобилей. Это на 7,5% меньше по сравнению со средними показателями прошлого месяца.

Тем не менее на некоторых направлениях движения затруднено. Речь идет о Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть внимательными за рулем в период межсезонья. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию, не отвлекаться на телефон и не совершать резких маневров.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья можно найти на официальном канале по адресу: https://max.ru/mtdi_mo.