Загруженность дорог в Подмосковье утром 1 июня достигла 5 баллов
Утром в понедельник, 1 июня, уровень загруженности дорог в Московской области достиг пяти баллов. Основные затруднения движения были отмечены на нескольких ключевых направлениях, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.
Среди проблемных участков — Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Калужское, Киевское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Волоколамское и Пятницкое шоссе, а также шоссе Энтузиастов.
Министерство призывает водителей быть внимательными и осторожными, строго следовать скоростному режиму и поддерживать безопасную дистанцию.
