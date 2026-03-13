Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 13 марта

Снегопад в Москве
Фото: Снегопад в Москве/Медиасток.рф

По сообщению Министерства транспорта Московской области, утром в пятницу, 13 марта, загруженность дорог в регионе составила 4 балла. На трассах региона зафиксировано около 960 тысяч автомобилей.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте