Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 10 марта

Утром во вторник, 10 марта, интенсивность движения в Московской области оценивается в четыре балла. В Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что на дорогах региона находится 972 тысячи автомобилей. Это на 7% меньше средних значений прошлого месяца.

Пробки наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также затруднения возникают на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает жителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.