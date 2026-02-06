Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 6 февраля

В пятницу утром, 6 февраля, уровень загруженности дорог в Московской области достиг пяти баллов. По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано около 792 тысяч автомобилей. Это на 24,6% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.