Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 6 февраля
В пятницу утром, 6 февраля, уровень загруженности дорог в Московской области достиг пяти баллов. По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано около 792 тысяч автомобилей. Это на 24,6% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.