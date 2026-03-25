Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 25 марта

Утром в среду, 25 марта, загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона было зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 1,1 % меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения были зафиксированы на трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей сохранять бдительность на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.