Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 26 марта
Утром в четверг, 26 марта, загруженность дорог в Московской области достигла четырех баллов. По данным Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более миллиона автомобилей, что на два процента больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.
Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Калужском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта Подмосковья призывает жителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.