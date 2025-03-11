Загруженность дорог в Подмосковье оценили в 4 балла вечером 11 марта

Фото: Медиасток.рф

Пробки в Московской области вечером 11 марта — на уровне четырех баллов. В Минтрансе региона уточнили, что основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

В ведомстве призывают водителей быть внимательными, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. В населенных пунктах рекомендуют заранее снижать скорость, особенно вблизи пешеходных переходов.

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