Загруженность дорог в Подмосковье оценили в 4 балла вечером 11 марта

Пробки в Московской области вечером 11 марта — на уровне четырех баллов. В Минтрансе региона уточнили, что основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком шоссе.