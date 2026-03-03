Загруженность дорог в Подмосковье на 3 марта достигла 4 баллов

Во вторник утром, 3 марта, в Минтрансе Московской области сообщили о загруженности дорог в регионе на уровне 4 баллов.

По данным министерства, затруднения в движении автотранспорта наблюдаются на следующих шоссе: Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья настоятельно рекомендует жителям быть внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.