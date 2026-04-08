Загруженность дорог в Подмосковье достигнет 4 баллов 8 апреля
Вечером в среду, 8 апреля, на дорогах Московской области прогнозируется загруженность в четыре балла, как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья. Основные затруднения в движении автотранспорта ожидаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей к внимательности на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуется не пользоваться мобильным телефоном во время движения, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.