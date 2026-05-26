Загруженность дорог в Подмосковье достигнет 6 баллов вечером 26 мая
По данным ведомства, вечером 26 мая на дорогах в регионе будет затруднено движение. Загруженность дорог оценивается в 6 баллов.
Основные проблемы с движением автотранспорта будут на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Московской области призывает водителей не отвлекаться на телефонные разговоры, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями.