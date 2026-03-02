Загруженность дорог в Подмосковье достигнет 6 баллов утром 2 марта

В понедельник утром, 2 марта, Министерство транспорта Московской области зафиксировало уровень загруженности дорог в регионе на отметке в 6 баллов. Об этом сообщили представители ведомства.

Основные затруднения в движении автотранспорта наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает жителей быть предельно осторожными за рулем, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.